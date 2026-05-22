舘ひろし、南野陽子 舘ひろし、西野七瀬、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、河合勇人監督が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』プレミアイベントに登壇。レッドカーペットを歩いた第一部では大地真央が、舞台挨拶となった第二部には黒川想矢が参加した。アクションに情熱を燃やす70 歳の現役映画スター・南条弘を演じる舘ひろし。その南条が想い残しの旅の途中で出会う超個性的な姉弟の姉・安田しずえ役を務める