舘ひろしと宇崎竜童 舘ひろし、西野七瀬、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、河合勇人監督がこのほど、都内で行われた映画『免許返納!?』プレミアイベントに登壇。レッドカーペットを歩いた第一部では大地真央が、舞台挨拶となった第二部には黒川想矢が参加した。二人は20代の頃からの付き合いで、50年来の親交がある旧知の仲だ。劇中で舘演じる主人公・南条弘の俳優仲間・尾崎誠を演じた宇崎は、舘の演技について「全