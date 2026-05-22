RUNWAY channe公式サイトにて、2026年5月21日(木)より「RESEXXY」と世界的人気ファッションドール「バービー」のコラボレーションアイテムが公開されます。店頭販売は6月11日(木)からスタート予定。今回のコレクションは、ピンクとブラックを基調にした対照的なムードが魅力で、大人っぽさと可愛らしさを兼ね備えたスタイリングを楽しめます♡ ピンクとブラックの世界観 今回の「