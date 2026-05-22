プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）とプロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日、インスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成したことを報告した。宇野さんは2018年平昌、22年北京五輪2大会連続メダリスト。国内の五輪メダリストがアイスダンスに転向するのは、高橋大輔さん（40）以来、2人目となる。「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦すること