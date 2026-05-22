「踏切待ちをしていたら、目の前を新幹線が通過した」――そんな山形ならではの光景を撮影した写真がThreadsに投稿され、「地上走るんだ」「初めて見ました」などの声が寄せられ、4200件以上のいいねを集めました。【写真】踏切をゴーッと駆け抜ける山形新幹線投稿したのは、山形県出身の歌手、佐竹無明さん（@mumyou_satake）。投稿された写真には、踏切のすぐ目の前を山形新幹線「つばさ」が走り抜ける様子が写っていました。写