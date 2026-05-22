私はナミ（24）。先日、大学時代から付き合っている彼氏のソウマ（24）にプロポーズをされたので、久しぶりに報告もかねて1人で実家を訪れました。私が学校の先生を辞めてから、両親とはあまり連絡をとらなくなりました。私が自分のことで精いっぱいで連絡をしていなかったせいと自分では思っていましたが……思い返してみると実家からの連絡もきていなかったように思います。そして今、実家では「結婚する前に金を返せ」と思って