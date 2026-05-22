＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞大会前日、ツアー通算20勝で生涯獲得賞金ランキング3位の58歳・谷口徹に「どんな気持ちで試合に出ていますか？」と問いかけた。質問をしたのはツアー未勝利の24歳・岡田晃平。返ってきたのは「全部勝つ気でいっている」という言葉だった。【写真】これが新エース？岡田晃平、1Wにダイヤの刻印練習グリーンでパッテ