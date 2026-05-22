＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞8度目の挑戦だった昨年のプロテストを突破し、ようやくたどり着いたプロの世界。27歳のルーキー・鳴川愛里は、これまでの“遅れ”を取り戻そうと、懸命にプレーを続けている。初日は2アンダー・12位タイ。これは取り組みが実を結びつつある証だ。【写真】8度目の挑戦でプロ入り鳴川を支えた不屈の14本「まだ（転戦生活