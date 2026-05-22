プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）と本田真凜（24）が22日、それぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。オリンピック出場を目標に掲げ、新たなステージへ踏み出す決意を明かした。【写真】“しょまりん”チームを結成した宇野昌磨＆本田真凜2人は連名でコメントを発表し、「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより