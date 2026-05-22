気温が上がる季節、お弁当や冷たい手土産の持ち運びで気になるのが“ぬるさ”や傷み。保冷バッグを使うのもいいが、荷物が増えたり、荷物が増えたり、カバンの中でかさばったりするのが気になることもある。そんな時に便利なのが、保冷・保温機能のある風呂敷やランチクロス。お弁当箱や水筒、ちょっとした食品を包むだけで持ち運びやすく、使わない時は薄くたためるのが魅力だ。結ばずにピタッと留まるタイプなら、形の違うもの