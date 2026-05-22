見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第40話が22日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上愛）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知る。元彦は、亡くなったりんの父・信右衛門 （北村一輝）と