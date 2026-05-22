バイきんぐ・西村瑞樹がキャンプを楽しむだけの番組に、ついに相方・小峠英二がやってくる――。テレビ新広島のバラエティ番組『西村キャンプ場』(毎週土曜17:00〜 ※広島ローカル)の全国放送特番第5弾『小峠と西村キャンプ場』(フジテレビ系、6月28日16:05〜)では、バイきんぐ結成30周年の節目に、小峠が同番組の全国放送に初登場する。バイきんぐ『西村キャンプ場』は、各地で出会った生産者から譲ってもらった食材を使い、西村