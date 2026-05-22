「最近、何をするのも面倒」「外出する気力がわかない」──そんな変化を、“年齢のせい”で片づけていませんか? 和田秀樹氏は、その背景に“前頭葉の老化”が潜んでいる可能性を指摘します。著書『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(青春出版社)から、一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『「面倒くさい」は脳の老化のサイン』。○「面倒くさい」は脳の老化のサイン60代をすぎ、外出や旅