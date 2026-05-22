【その他の画像・動画等を元記事で観る】BALLOONプロジェクト第2弾作品のTVアニメ『パーフェクトアディクション』のメインキャストが解禁され、久慈明仁役に阿座上洋平、高槻冴役は斉藤壮馬に決定した。また、キービジュアルの解禁とあわせて公式サイトも開設。アニメ放映情報も公開された。●作品情報TVアニメ『パーフェクトアディクション』2026年7月より、tvk（テレビ神奈川）にて放送決定＜イントロダクション＞「俺、お前の顔