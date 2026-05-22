フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年5月14日、自身のインスタグラムを更新。シックなブラックコーデを披露した。「日本人スケーターみんなと」紀平選手は、「日本人スケーターみんなと」として、三日月とナイフとフォークの絵文字を添え、ボトルが並ぶカウンターをバックにしたショット2枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いカ