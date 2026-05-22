飛距離アップできるダウンスイングでの腕の動きのドリルとは ダウンスイングの腕の動きでタメを作る感覚をつかむドリル ダウンスイングのタメには「体の回転で作られるタメ」と「腕の動きで作られるタメ」の2つがあります。 本来はこの2つがリンクして大きなタメを生じるのがベストですが、ゴルファーによっては体の回転のタメしか作られていない人、もしくは腕のタメしか作られていない人もいます。 体の回転のタメ