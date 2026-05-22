入学してからの「困りごと」とおうちサポート【学校行事に参加できない ／予定変更にパニックになってしまう】 困りごと【子どもはどう感じている？】 授業参観、遠足、社会科見学、運動会、発表会、移動教室などいろいろな行事があります。それらを楽しみにしている子もいますが、不安や緊張などから参加することができない子、いやがる子もいるかもしれません。 参加したくない理由をたずねると「みんなとやるの