「街ねこウォッチング」って？ 街に住んでいる猫をじっくり観察すると、その猫の個性や生き様が見えてきます。まずは近所で気軽にウォッチングを始めてみませんか？ 私たちと同じように、猫にも１匹１匹に個性があり、また猫には猫たちの社会があります。そんな猫たちの姿や行動を観察して記録するのが「街ねこウォッチング」です。 ウォッチングを始めるにあたって特別な道具は必要ありません。猫への愛情と少しの探究