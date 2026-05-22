日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3015（+37.0+1.24%） ホンダ1392（+8+0.58%） 三菱ＵＦＪ3081（+14+0.46%） みずほＦＧ7369（+68+0.93%） 三井住友ＦＧ6073（+42+0.70%） 東京海上7690（-7-0.09%） ＮＴＴ155（+1.3+0.85%） ＫＤＤＩ2723（+5+0.18%） ソフトバンク224（-0.5-0.22%） 伊藤忠1952（+3+0.15%）