【本日の見通し】週末を前に、レンジ取引中心か 昨日のドル円は19日に付けた直近高値159.25円を超えて159.34円を付ける場面が見られたが、中東情勢の解決に向けた期待などがドル売りを誘い、高値から調整が入った。NY原油の下げなどが見られ、ドルの上値も重くなった。もっとも、押し目は158.80円台までにとどまっており、下値のしっかり感も継続。中東情勢をにらみながらの展開が続く。 ドル円に関しては日本