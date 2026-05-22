東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.98高値159.34安値158.81 159.81ハイブレイク 159.57抵抗2 159.28抵抗1 159.04ピボット 158.75支持1 158.51支持2 158.22ローブレイク ユーロドル 終値1.1619高値1.1635安値1.1576 1.1703ハイブレイク 1.1669抵抗2 1.1644抵抗1 1.1610ピボット 1.1585支持1 1.1551支持2 1.1526ロ&#12