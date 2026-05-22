「阪神（降雨中止）中日」（２１日、甲子園球場）阪神は２２日からの巨人３連戦（東京ドーム）を経て交流戦へ向かう。２０日の中日戦で０−７からの終盤大逆転勝利を遂げるなど２５勝１７敗１分け。デイリスポーツ評論家の岡義朗氏は、好調をキープする要因に藤川球児監督の選手起用を挙げた。◇◇阪神はケガ人の出たポジションに起用された選手が、緊張感の中で自分の役割を把握して、いい仕事ができている。藤川