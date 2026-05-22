女優の長谷川京子（47）が22日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Lately…」と書き出した長谷川。カフェでの様子をアップした。暖かな陽気の中、デザイン性のあるミニTシャツ姿を披露。ファンからは「ファッションも京子さんも可愛くて素敵すぎます」「スタイルが良すぎる」「綺麗過ぎる」「カッコイイ」などのコメントが寄せられた。