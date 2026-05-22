エボラ出血熱の感染が拡大しているコンゴ民主共和国出身の乗客を乗せていたとして、アメリカ行きの旅客機が、カナダに目的地を変更しました。アメリカ税関・国境警備局によりますと、21日、パリを出発し、アメリカ・デトロイトに向かっていたエールフランスの旅客機に、渡航制限の対象となっているコンゴ民主共和国出身の乗客が誤って搭乗していたことが判明しました。このためデトロイトへの着陸は認められず、旅客機はカナダ・モ