ファッションビルを展開するマルイは、2026年5月22日から31日までの10日間、マルイ・モディ全店とマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」で、エポスカード会員向けの優待キャンペーン「マルコとマルオの10日間」を開催します。今回は「食遊館」も3店舗限定で10％オフの仲間入り！「マルコとマルオの10日間」は、期間中に店舗とウェブのお買い物でエポスカードのクレジットで支払いをすると10％オフになる、年に数回の人気企画