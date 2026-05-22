ウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチンは、2026年5月21日に公式アプリをリニューアルしました。ダウンロード特典として「ポテトM半額クーポン」をプレゼントしています。ポイントに応じて豪華ランク特典を用意公式アプリのリニューアルに伴うダウンロード特典として、アプリ会員全員に「フレーバーポテトM半額クーポン」をプレゼント。アプリのダウンロード特典は1人1回までです。リニューアルされたアプリでは