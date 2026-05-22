8月28日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかで公開されるヨン・サンホ監督作『顔 －かお－』の予告編が公開された。 参考：ヨン・サンホ監督『顔 －かお－』8月28日公開『新感染 ファイナル・エクスプレス』再上映も 本作は、『新感染 ファイナル・エクスプレス』で知られるヨン・サンホ監督が、2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化したサスペンスミステ