“ブラジルの声”と称される音楽家、ミルトン・ナシメントの音楽ドキュメンタリー映画『Milton Bituca Nascimento（原題）』が、『ビトゥーカ ミルトン・ナシメント フェアウェルツアー』の邦題で7月3日より恵比寿ガーデンシネマ、アップリンク吉祥寺、テアトル梅田ほかで公開されることが決定した。 参考：ホセ・ルイス・ゲリン10年ぶりの新作ドキュメンタリー『よき谷の物語』7月3日公開へ