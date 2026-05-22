２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９８銭前後と前日と比べて６銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円７２銭前後と横ばいだった。 ロイター通信が「イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が同国の濃縮ウランを国外に搬出してはならないとの指示を出した」と報じたことを受け、戦闘終結に向けた米国との協議が難航するとの見方か