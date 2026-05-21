生理前の胸の張りに悩む女性は少なくないと思います。生理前や生理中に胸が張って痛くなるのはどうしてなのでしょうか？ 今回は、生理前の胸の痛みで気を付けるべき症状について、産婦人科医であり、女性ヘルスケア専門医でもある佐藤 歩美先生（あゆみレディースクリニック高田馬場 院長）に話を聞きました。 監修医師：佐藤 歩美（あゆみレディースクリニック高田馬場） 横浜市立大学医学部卒業。産婦人科