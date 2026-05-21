介護老人保健施設（老健）は、病院と自宅の中間地点として、リハビリや医療ケアを受けながら在宅復帰を目指す公的な介護保険施設です。入所には原則要介護1以上で病状が安定していることなどの条件があり、医師や多職種チームが生活を支えます。費用は入居一時金が不要で、介護保険の自己負担分に居住費・食費を加えた月額負担が中心です。また、特養や介護医療院、有料老人ホームとは、役割や入所期間の位置づけが大