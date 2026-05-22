開催：2026.5.22 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 1 - 2 [メッツ] MLBの試合が22日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとメッツが対戦した。 ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するメッツの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。 3回表、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッ