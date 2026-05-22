圧倒的なスタイルと唯一無二の存在感で、スーツ姿さえ“作品”のように見せてしまうSnow Man・ラウール。長い手足が際立つビジュアルはもちろん、多彩な表情やポージングなど、表現力でも圧倒的な存在感を放っている。そんな、思わず見惚れる“美しすぎるスーツ姿”を厳選して紹介する。 写真＆動画：ラウールの美しすぎるスーツ姿（全8投稿） ■パリコレで魅せた圧巻のランウェイ姿 自