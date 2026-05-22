大阪6月限ナイトセッション 日経225先物62110+570 （+0.92％） TOPIX先物3867.5+18.0 （+0.46％） シカゴ日経平均先物62190+650 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 21日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は、「高濃縮ウランの備蓄を国外に搬出してはならない」と指示したと報じられたことで、売りが先行して始まっ