― ダウは276ドル高と02月10日以来、3ヵ月半ぶりに最高値を更新、米国とイランの和平協議への期待から買われる ― ＮＹダウ 50285.66 ( +276.31 ) Ｓ＆Ｐ500 7445.72 ( +12.75 ) ＮＡＳＤＡＱ 26293.10 ( +22.74 ) 米10年債利回り4.571 ( -0.018 ) ＮＹ(WTI)原油 96.35 ( -1.91 ) ＮＹ金 4542.5 ( +7.2 ) ＶＩＸ指数16.76 ( -0.68 ) シカゴ日経225先物 (円建て)