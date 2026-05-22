映画『はたらく細胞』や『俺ではない炎上』、ドラマ『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』や『片想い』など話題作への出演が続く芦田愛菜さん。【写真】推理クイズショーの司会者・樺山(唐沢寿明)と天才少女・一子(芦田愛菜)映画『ミステリー・アリーナ』で天才少女を演じた芦田愛菜さんミステリー読みのナンバーワンを競う生放送の推理クイズショー『ミステリー・アリーナ』で繰り広げられる天才たちの華麗なる頭脳