中国のSNS・小紅書（RED）に14日、「東京から上海に引っ越すんだけど、一家全員つらい」と題する投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は「上海に戻ることになった。最初はきっとうれしいはずだと思っていた。『中国の胃』を思いっ切り満たせるから。もう延々とニンジン、ピーマン、青菜ばかり食べなくていい。（中国は）物価も感動的に安いし、気軽にタクシーにも乗れる」とつづった。一方で、「人生ってそのステージによって求