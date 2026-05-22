東京ドームでの巨人3連戦。阪神予告先発の高橋は今季6試合で4勝0敗（4完封）と無双状態。シーズン5完封目なら、球団では79年の小林繁以来となるがどうか。対する巨人の予告先発は井上。阪神打者では佐藤輝が打率・421（19打数8安打）、森下が打率・474（19打数9安打）と好成績を残す。また、ここ数試合出番に恵まれていないが、小幡も打率・500（16打数8安打）と井上をお得意さまにしている一人だけに、チャンスがあれば期待大