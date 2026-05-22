銀傘に落ちる雨音を聞きながら、記者席で待っていた。試合開始遅れのアナウンスがあり、場内には柳ジョージ＆レイニーウッドの『雨に泣いてる…』が流れていた。「今日は中止やろう」とOB室で会った前監督で球団顧問の岡田彰布が話していた。この時点ではまだ降っていなかったが、岡田の天気予報はよく当たる。開始予定時刻の午後6時にザーッときて、6時20分、中止が決まった。雨は降っているが、センターポールの旗は左へな