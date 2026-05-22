プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が21日、自身のSNSを更新して退院を報告した。2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と対戦し、左眼窩（がんか）底骨折の手術を受けていた。中谷はインスタグラムに、サングラスをかけてちょうネクタイを結んだスーツ姿の写真を投稿。「術後の経過も順調で無事に退院させていただきました！焦らずに回復に専念し