アニメ『名探偵コナン』のシリーズ最新作、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の冒頭12分が、本日22日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で放送される。【画像】故人・山崎和佳奈さんボイスの蘭姉ちゃん登場映画『コナン』場面カット『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活