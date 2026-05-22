女優の大政絢（35）が22日までに自身のインスタグラムを更新。息子との写真を公開した。「My son turned one」と書き出した大政。息子の1歳を祝福し、親子で手をつないだ後ろ姿をアップした。「小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい1歳の節目でした」とコメント。「いつも幸せをありがとう」と添えた。ファンからは「可愛いお写真ありがとうございます」「赤ちゃんから卒