下着を気にすることなくおしゃれを楽しめる、カップ付きブラトップ。「どれを買おう？」と迷っているなら、【GU（ジーユー）】のブラトップをチェックして。サイドのパワーネットが美しいバストラインを演出。安定感のある太めのアンダーゴムで、快適な着心地を実感できそうなのが魅力です。今回は、キャミソールタイプとタンクトップタイプ、2種類のブラトップを比較し、選び方のポイントをご紹介