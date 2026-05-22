自分とは性格が違い過ぎる息子の嫁に、苦手意識を抱いていた知人。しかし、嫁が見せたある態度で印象がガラリと変わりました。知人から聞いたエピソードを紹介します。 対照的な性格の嫁 私は60代の主婦です。 子どもは2人おり、どちらもすでに成人。長男のほうは数年前に結婚しました。 長男の嫁は、明るく社交的な女性。友人が多く週末は必ず食事会に出かけるなど、かなり活動的な子でした。 お酒も大好きで