女優の田中美奈子が19日、自身のインスタグラムを更新。都内で大ヒット歌手と食事をしたことを報告した。 【写真】大ヒットから48年大病を乗り越えて見せた71歳の現在 田中は「庄野真代さんを囲む会」と題し、前夜に撮影した集合写真をアップ。「麻倉未稀さん、彦摩呂君、西村知美ちゃん、白石まるみさん、宇徳敬子ちゃん、私で大先輩の"庄野真代さんを囲む会"を銀座で開催しました」と伝えた。ネオ☆スターズは歌手