人気ガールズグループのLE SSERAFIMのキム・チェウォンが、首の痛みにより一時活動を休止することを発表した。先日、首の痛みを訴え、病院で治療を受けたところ、一時安静にして回復に専念する必要があると医師団から言われたという。 【写真】首を負傷一時休養を余儀なくされた人気グループのメンバー 所属事務所SOURCE MUSICは、次のように声明を出している。「キム・チェウォンは先日、首の痛