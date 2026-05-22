政府が今年11月の発足を目指す防災庁の設置関連法案が19日、衆院本会議で可決され、衆院を通過。散会後には5分ほどの防災用ヘルメット着用訓練が行われたのだが、SNS 上ではツッコミの声が多発している。 訓練は、大規模地震発生を想定して緊急地震速報を流し、森英介議長が議事中断を表明するとともに全議員にヘルメット着用を呼びかけた。 議員らが応じ、座席下に備え付けられたヘルメットを取り出し着用。白い安全ヘルメッ