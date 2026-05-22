お笑いタレントの有吉弘行（51）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ホテル滞在ショットが話題を呼んでいる。「とあるホテルにいます」と書き出した有吉。ホテルの一室で“ポーズ”をとる様子をアップした。手を額に近づけて白目をむいた「オードリー」春日俊彰の持ちネタ“アパー”を披露。ファンからは「アパ〜って事ですね」「この顔のありころりん見たことなかったあ」「あえてアパーではないですね」「ホテルニ