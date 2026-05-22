アイドルグループ・日向坂46の大野愛実（19）が、22日発売の『アップトゥボーイ』vol.363（ワニブックス）の表紙＆巻頭に登場する。このたび、誌面カットとインタビューの一部が公開された。【写真】新人とは思えない…ミューズの輝き放つ大野愛実アイドル界に颯爽と現れた新ミューズ・大野。同誌が長年培ってきた王道アイドル誌としての伝統を継承しつつ、令和の新しい風を吹き込む特別な巻頭グラビアに登場した。撮影を担当