プレミアリーグのマンチェスター・シティがFWの売却を検討しているようだ。『ESPN』によると、その選手はブラジル代表のサビーニョ。ブラジルのアトレチコ・ミネイロ出身で、2022年にシティ・フットボール・グループのトロワに移籍。その後オランダとスペインを渡り歩き、2024年にシティにやってきた。ドリブルを強みとするサイドアタッカーで、利き足は左。今季はここまで35試合に出場して4ゴール3アシストを記録しているが、基本